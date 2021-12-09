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    «Майами» выиграл у «Милуоки», «Бруклин» уступил «Хьюстону»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Хьюстон» стал первой командой в истории НБА, которая по ходу одного сезона выдала серии из 15 поражений и 7 побед
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    «Хьюстон» стал первой командой в истории НБА, которая по ходу одного сезона выдала серии из 15 поражений и 7 побед

    «Майами» выиграл на своей площадке у «Милуоки» со счетом 113:104 (24:26, 20:25, 39:26, 30:27).

    Одним из лучших в составе «Майами» был Калеб Мартин, набравший 28 очков и сделавший 8 подборов. Кайл Лаури оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.

    В составе гостей выделялся Дрю Холидэй, в активе которого 27 очков. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 15 очков.

    «Хьюстон» одержал домашнюю победу над «Бруклином» — 114:104 (30:23, 37:29, 23:21, 24:31).

    Разыгрывающий «Хьюстона» Эрик Гордон набрал 21 очко, а Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.

    У «Бруклина» коллекцию из 25 очков, 11 подборов и 8 передач собрал Джеймс Харден.

    «Хьюстон» стал первой командой в истории НБА, которая по ходу одного сезона выдала серии из 15 поражений и 7 побед. В первых 17-ти матчах текущего чемпионата «Рокетс» одержали только одну победу.

    Результаты остальных матчей

    «Индиана» — «Нью-Йорк» 122:102 (36:29, 34:28, 26:19, 26:26)

    «Детройт» — «Вашингтон» 116:119 OT (29:27, 31:25, 26:37, 20:17, 10:13)

    «Кливленд» — «Чикаго» 115:92 (29:24, 23:19, 30:23, 33:26)

    «Шарлотт» — «Филадельфия» 106:110 (26:26, 27:25, 28:31, 25:28)

    «Торонто» — «Оклахома-Сити» 109:110 (36:26, 28:28, 12:33, 33:23)

    «Нью-Орлеан» — «Денвер» 114:120 OT (33:35, 24:29, 20:16, 28:25, 9:15)

    «Миннесота» — «Юта» 104:136 (33:34, 26:26, 22:35, 23:41)

    «Мемфис» — «Даллас» 96:104 (25:26, 27:22, 23:28, 21:28)

    «Сакраменто» — «Орландо» 142:130 (38:36, 32:31, 34:25, 38:38)

    «Голден Стэйт» — «Портленд» 104:94 (26:23, 21:22, 29:21, 28:28)

    «Клипперс» — «Бостон» 114:111 (24:28, 39:23, 24:27, 27:33)

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