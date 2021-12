«Майами» выиграл у «Милуоки», «Бруклин» уступил «Хьюстону»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Майами» выиграл на своей площадке у «Милуоки» со счетом 113:104 (24:26, 20:25, 39:26, 30:27).

Одним из лучших в составе «Майами» был Калеб Мартин, набравший 28 очков и сделавший 8 подборов. Кайл Лаури оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 передач.

В составе гостей выделялся Дрю Холидэй, в активе которого 27 очков. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 15 очков.

Career-high in points 🔥

Career-high in triples 🔥@Calebmartin14 has a huge night with 28 PTS and 6 3PM in the @MiamiHEAT victory! pic.twitter.com/7XwpjtN62J