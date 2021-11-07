«Локомотив-Кубань» победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский клубв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл красноярскийсо счетом 101:93 (21:30, 21:17, 22:13, 37:33) .

Самыми результативными игроками матча стали американцы Джонатан Мотли и Каспер Варэ. Оба набрали по 28 очков.

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В другом матче белорусский клуб «Цмоки-Минск» на своей площадке в овертайме победил эстонский «Калев» — 93:91 (23:16, 15:20, 14:14, 28:30 ОТ 13:11) .

В турнирной таблице клуб «Цмоки-Минск» идет на последнем, 12-м, месте, «Калев» — 8-й. «Локомотив-Кубань» занимает 5-ю строчку, «Енисей» — 10-ю.

В следующем матче в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» 13 ноября на выезде сыграет с польским клубом «Зелена-Гура». «Енисей» 21 ноября примет саратовский «Автодор».

«Цмоки-Минск» 13 ноября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом». «Калев» 15 ноября примет пермский клуб «ПАРМА».