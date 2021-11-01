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    «Лейкерс» обыграли «Хьюстон», «Милуоки» уступил «Юте»

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    За океаном завершился еще один игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    «Юта» выиграла пять из шести матчей на старте сезона
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    «Юта» выиграла пять из шести матчей на старте сезона

    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержали домашнюю победу над «Хьюстоном» — 95:85 (27:15, 27:20, 21:19, 20:31).

    Одним из лучших в составе калифорнийцев был Рассел Уэстбрук, в активе которого 20 очков, 8 подборов и 9 передач.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 15 очкам добавил 7 подборов и 8 передач. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. Еще 23 очка хозяевам принес Кармело Энтони.

    Серия поражений «Хьюстона» достигла пяти матчей.

    «Милуоки» проиграл на своей площадке «Юте» со счетом 95:107 (23:30, 25:27, 21:27, 26:23).

    В составе гостей самым активным был Донован Митчелл, набравший 28 очков. Французский центровой Руди Гобер отметился 9 очками и 13 подборами.

    «Милуоки» проиграл третий матч кряду. «Юта» выиграла пять из шести матчей на старте сезона.

    Результаты остальных матчей

    «Даллас» — «Сакраменто» 105:99 (31:22, 22:25, 29:25, 23:27)

    «Шарлотт» — «Портленд» 125:113 (27:29, 26:31, 36:28, 36:25)

    «Бруклин» — «Детройт» 117:91 (28:25, 36:24, 32:25, 21:17)

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