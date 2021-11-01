«Лейкерс» обыграли «Хьюстон», «Милуоки» уступил «Юте»

За океаном завершился еще один игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержали домашнюю победу над «Хьюстоном» — 95:85 (27:15, 27:20, 21:19, 20:31).

Одним из лучших в составе калифорнийцев был Рассел Уэстбрук, в активе которого 20 очков, 8 подборов и 9 передач.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс к 15 очкам добавил 7 подборов и 8 передач. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов. Еще 23 очка хозяевам принес Кармело Энтони.

Серия поражений «Хьюстона» достигла пяти матчей.

LeBron James reaches a sprint speed of 17.9 mph en route to his incredible transition reverse slam, tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure! pic.twitter.com/H4p8GER1Am — NBA (@NBA) November 1, 2021

«Милуоки» проиграл на своей площадке «Юте» со счетом 95:107 (23:30, 25:27, 21:27, 26:23).

В составе гостей самым активным был Донован Митчелл, набравший 28 очков. Французский центровой Руди Гобер отметился 9 очками и 13 подборами.

«Милуоки» проиграл третий матч кряду. «Юта» выиграла пять из шести матчей на старте сезона.

Результаты остальных матчей

«Даллас» — «Сакраменто» 105:99 (31:22, 22:25, 29:25, 23:27)

«Шарлотт» — «Портленд» 125:113 (27:29, 26:31, 36:28, 36:25)

«Бруклин» — «Детройт» 117:91 (28:25, 36:24, 32:25, 21:17)