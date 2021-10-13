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    Тренер «Зенита»: Начало матча с ЦСКА было катастрофой

    Баскетбол Зенит ЦСКА Евролига
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал исход матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (67:77).

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Соперник был, очевидно, лучше, чем мы. Начало игры повлекло за собой все остальное, а начало было катастрофой. Мы совершали потери мяча, не контролировали подборы в защите.

    Первая четверть была ужасной, после этого, во второй и третьей четвертях мы играли лучше, старались быть в игре. Это было сложно, так как мы все время уступали в счете.

    Всего один раз мы сравняли, на табло было 38:38. Мы совершили 16 потерь мяча, промахнулись 9 штрафных — с такими ошибками невозможно выиграть на выезде.

    Сейчас мы не на том уровне, чтобы бороться с такими командами, как ЦСКА», — приводит слова тренера сайт «Зенита».

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