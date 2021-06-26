УНИКС попрощался с главным тренером команды

УНИКС на своем официальном сайте объявил об уходес поста главного тренера команды.

52-летний специалист возглавлял казанцев с 2017 года. В минувшем сезоне команда под его руководством стала серебряным призером Единой лиги ВТБ и финалистом Кубка Европы.

«Всегда сложно попрощаться и уйти от людей, которых вы любили, с которыми вы связаны и с которыми вы работали вместе. Люди, которые в какой-то момент стали второй семьей. Это были четыре года, полные эмоций, переживаний, приятных и сложных моментов.

Благодарю всех за поддержку и сотрудничество на протяжении всего этого периода. УНИКС — хорошее место для работы, и я очень рад, что мы познакомились. Прожить четыре года в вашем городе было уникальным опытом. Казань всегда будет особой частью моей жизни», — заявил Прифтис.

Новым местом работы Прифтиса стал «Панатинаикос», с которым он подписал трехлетний контракт.