«Клипперс» сократили отставание в серии с «Ютой»

в третьем матче второго раунда плей-офф НБА обыгралисо счетом 132:106 (27:23, 37:26, 30:34, 38:23).

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (34 очка и 12 подборов), Пол Джордж (31 очко), Николя Батюм (17 очков) и Реджи Джексон (17 очков).

У «Джаз» наиболее результативными в игре были Донован Митчелл (30 очков), Джо Инглс (19 очков) и Джордан Кларксон (14 очков).

Эта победа позволила «Клипперс» сократить отставание в серии — 1:2. Следующий матч команды проведут 15 июня.

Kawhi Leonard & Paul George combine for 65 PTS, helping the @LAClippers make it a 2-1 series! #ThatsGame

Klaw: 34 PTS, 12 REB, 5 AST

PG: 31 PTS (6 3PM), 5 AST

Game 4: Monday at 10pm/et on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/wdP0ChEubh