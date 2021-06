«Финикс» снова разгромил «Денвер», Крис Пол оформил дабл-дабл

одержал уверенную домашнюю победу надв рамках второго матча второго раунда плей-офф НБА.

Встреча завершилась со счетом 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31) в пользу хозяев.

Разыгрывающий защитник «Финикса» Крис Пол оформил дабл-дабл из 17 очков и 15 передач. Кроме того, он не допустил ни одной потери, став первым в истории НБА, кому удавалось подобное трижды в рамках плей-офф.

Девин Букер к 18 очкам добавил 10 подборов.

В составе «Денвера» выделялся сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 24 очка, 13 подборов и 6 передач.

