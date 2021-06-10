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    «Финикс» снова разгромил «Денвер», Крис Пол оформил дабл-дабл

    Баскетбол НБА Финикс Санз Денвер Наггетс
    «Финикс» одержал уверенную домашнюю победу над «Денвером» в рамках второго матча второго раунда плей-офф НБА.

    «Финикс» начал серию против «Денвера» с двух побед
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    «Финикс» начал серию против «Денвера» с двух побед

    Встреча завершилась со счетом 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31) в пользу хозяев.

    Разыгрывающий защитник «Финикса» Крис Пол оформил дабл-дабл из 17 очков и 15 передач. Кроме того, он не допустил ни одной потери, став первым в истории НБА, кому удавалось подобное трижды в рамках плей-офф.

    Девин Букер к 18 очкам добавил 10 подборов.

    В составе «Денвера» выделялся сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 24 очка, 13 подборов и 6 передач.

    Счет в серии стал 2-0 в пользу «Финикса».

    Дабл-дабл Криса Пола

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