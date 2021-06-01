«Химки» не подали заявку на участие в следующем сезоне Лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБрассказала, что подмосковныестали единственным клубом, который в установленный срок не подал заявку на участие в следующем сезоне.

«31 мая действительно был последний день подачи заявок на участие в следующем сезоне. Прислали все клубы, кроме "Химок".

Это очень грустная новость, потому что "Химки" — один из тех клубов, которые были лидерами чемпионата.

Они много лет составляли конкуренцию ЦСКА, а за "Дерби Ленинградки" всегда было интересно наблюдать. Подмосковная команда много раз играла в финалах лиги ВТБ, участвовала в Евролиге и Еврокубке.

Конечно, это организация с большой историей, пишущейся год за годом. Это будет большая потеря не только для лиги, но и для всего баскетбола.

Надо понимать, что наш турнир — это не один клуб. Мы точно будем продолжать жизнь и перестроимся.

У нас много сильных клубов, и уже в нынешнем сезоне, к примеру, "Зенит" занял место "Химок" в роли главного оппонента ЦСКА», — рассказала Корстин.

Напомним, 14 мая министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил о том, что «Химки» могут прекратить выступление в Единой лиге со следующего сезона из-за финансовых трудностей.

«Химки» выбыли из плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2020/21 на стадии четвертьфинала, проиграв «Локомотиву-Кубань».

В регулярном чемпионате Евролиги команда заняла последнее место в турнирной таблице.