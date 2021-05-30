«Юта» вышла вперед в серии с «Мемфисом», «Филадельфия» снова разгромила «Вашингтон»

«Портленд» выиграл на своей площадке у «Денвера» в рамках четвертого матча — 115:95 (32:24, 25:23, 36:19, 22:29).
Лучшим в составе хозяев был Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард к 10 очкам добавил 8 подборов и 10 передач.
У «Денвера» выделялся сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 16 очков и 9 передач.
Счет в серии — 2-2.
A little bit of everything from @Dame_Lillard in the @trailblazers Game 4 W... series tied 2-2! #NBAPlayoffs— NBA (@NBA) May 29, 2021
10 PTS | 8 REB | 10 AST
Game 5: Tuesday at 9pm/et on NBA TV pic.twitter.com/sG9wwtkAb3
«Филадельфия» одержала гостевую победу над «Вашингтоном» в рамках третьего матча — 132:103 (36:28, 36:30, 37:28, 23:17).
Камерунский центровой «76-х» Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 8 подборов. Тобайас Харрис оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.
Лидер «Вашингтона» Рассел Уэстбрук стал автором трипл-дабла из 26 очков, 12 подборов и 10 передач.
Счет в серии 3-0 в пользу «Филадельфии».
🔔 36 PTS on 14-18 shooting— NBA (@NBA) May 30, 2021
🔔 #NBAPlayoffs career-high
🔔 3-0 series lead@JoelEmbiid guided the @sixers in Game 3! #HereTheyCome
Game 4: Monday at 7pm/et on TNT pic.twitter.com/1s2fjsJZPV
«Юта» одержала выездную победу над «Мемфисом» в третьем матче противостояния — 121:111 (34:22, 28:29, 34:34, 25:26).
Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл набрал 29 очков. Французский центровой гостей Руди Гобер к 15 очкам добавил 14 подборов и 4 блок-шота.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Юты».
Donovan Mitchell (29 PTS) and Mike Conley (27 PTS, 7 3PM) help the @utahjazz go up 2-1! #NBAPlayoffs #TakeNote— NBA (@NBA) May 30, 2021
Game 4: Monday at 9:30pm/et on TNT pic.twitter.com/684eWPxcTW