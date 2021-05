«Юта» вышла вперед в серии с «Мемфисом», «Филадельфия» снова разгромила «Вашингтон»

За океаном минувшей ночью состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф НБА.

«Портленд» выиграл на своей площадке у «Денвера» в рамках четвертого матча — 115:95 (32:24, 25:23, 36:19, 22:29).

Лучшим в составе хозяев был Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард к 10 очкам добавил 8 подборов и 10 передач.

У «Денвера» выделялся сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 16 очков и 9 передач.

Счет в серии — 2-2.

A little bit of everything from @Dame_Lillard in the @trailblazers Game 4 W... series tied 2-2! #NBAPlayoffs

10 PTS | 8 REB | 10 AST

Game 5: Tuesday at 9pm/et on NBA TV pic.twitter.com/sG9wwtkAb3 — NBA (@NBA) May 29, 2021

«Филадельфия» одержала гостевую победу над «Вашингтоном» в рамках третьего матча — 132:103 (36:28, 36:30, 37:28, 23:17).

Камерунский центровой «76-х» Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 8 подборов. Тобайас Харрис оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

Лидер «Вашингтона» Рассел Уэстбрук стал автором трипл-дабла из 26 очков, 12 подборов и 10 передач.

Счет в серии 3-0 в пользу «Филадельфии».

«Юта» одержала выездную победу над «Мемфисом» в третьем матче противостояния — 121:111 (34:22, 28:29, 34:34, 25:26).

Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл набрал 29 очков. Французский центровой гостей Руди Гобер к 15 очкам добавил 14 подборов и 4 блок-шота.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Юты».