«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», «Нью-Йорк» сравнял счет в серии с «Атлантой»

За океаном состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф НБА.

«Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Вашингтоном» — 120:95 (35:24, 36:33, 23:23, 26:15).

Одним из лучших в составе хозяев был разыгрывающий Бен Симмонс, в активе которого 22 очка, 9 подборов и 8 передач. Камерунский центровой Джоэл Эмбиид к 22 очкам добавил 7 подборов.

Лидер «Вашингтона» Рассел Уэстбрук оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов. На этот раз в столичной команде выделялся набравший 33 очка Брэдли Бил.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Филадельфии».

«Нью-Йорк» выиграл на своей площадке у «Атланты» в рамках второго матча первого раунда плей-офф — 101:92 (20:27, 24:30, 32:18, 25:17). Счет в серии стал 1-1.

Еще в одном матче «Юта» одержала домашнюю победу над «Мемфисом» — 141:129 (36:27, 38:27, 29:43, 38:32). Счет в серии — 1-1.