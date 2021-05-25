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    • ЦСКА победил «Зенит» и сыграет с УНИКСом в финале Единой лиги ВТБ
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    Итудис: Опыт игры с «Зенитом» точно поможет нам в «Финале четырех» Евролиги

    Баскетбол ЦСКА Зенит Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после победы над «Зенитом» (85:71) в 4-м матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    Также Итудис поблагодарил за самоотверженную игру защитника Ивана Ухова. По ходу серии ушел из жизни близкий друг 25-летнего Ухова — 26-летний баскетболист команды «Профит-Баскет-3» Иван Паршаков.

    «Поздравляю команду, всех нас с выходом в финал. То, как мы играли с "Зенитом", определенно поможет нам в "Финале четырех" Евролиги.

    Поздравляю и "Зенит", это отличная команда, которая подарила нам отличные сражения и показывала хороший баскетбол.

    Присутствие Вани Ухова на этой пресс-конференции символично. Он один из наших героев — как личность и, конечно же, как игрок.

    Он очень важный баскетболист для ЦСКА, Иван это знает, все мы это знаем. Он отлично защищался против Пангоса, Бэрона, против всех.

    Не все всегда будет получаться. Но Ваня показал отличный характер, в том числе и в этой серии, поэтому важно сказать это от имени всех.

    Он оставил в стороне свои трудности и помог команде. Так что поздравляю его и желаю, чтобы Иван жил долго и хранил о своем друге только прекрасные воспоминания», — рассказал Итудис пресс-службе Лиги ВТБ.

    ЦСКА победил «Зенит» 3-1 в серии и вышел в финал Лиги ВТБ, который состоится в июне. Соперником московского клуба будет казанский УНИКС.

    Следующий матч армейцы проведут в немецком Кельне против «Анадолу Эфеса» 28 мая в рамках «Финала четырех» Евролиги.

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