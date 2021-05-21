Прифтис: Нам остался всего один шаг до финала, но нельзя расслабляться

Главный тренер казанского УНИКСазаявил, что игроки его команды сделали важный шаг к финалу Единой лиги ВТБ.

Во второй встрече полуфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС в Краснодаре переиграл «Локомотив-Кубань» — 79:69. Эта победа стала второй для казанского клуба в серии до трех побед.

«Очень тяжелая игра. Она была даже сложнее первого матча. Сегодня у "Локомотива-Кубани" вернулся в строй разыгрывающий.

Но мы провели солидную вторую половину, были лучше в защите, показали качественное нападение, выиграли физическую борьбу, мало пропустили. Это всё стало причиной победы.

Нам остался всего один шаг до финала. Но нельзя расслабляться, потому что "Локомотив-Кубань" — это команда, которая умеет хорошо атаковать.

Ей нельзя давать разыграться, набирать много очков, потому что так они могут победить», — сказал Прифтис «Р-Спорт».

Следующая игра состоится в Казани в воскресенье, 23 мая.