ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе принимает поздравленияПочеттино вновь с трофеем. «ПСЖ» скрасил сезон победой в Кубке Франции
  • 21:22
    • Чупков завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом
  • 18:49
    • «Рубин» согласовал трансфер лучшего бомбардира чемпионата Словакии
    Все новости спорта

    Прифтис: Нам остался всего один шаг до финала, но нельзя расслабляться

    Баскетбол УНИКС Локомотив-Кубань Лига ВТБ
    Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис заявил, что игроки его команды сделали важный шаг к финалу Единой лиги ВТБ.

    Димитрис Прифтис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Димитрис Прифтис

    Во второй встрече полуфинальной серии Единой лиги ВТБ УНИКС в Краснодаре переиграл «Локомотив-Кубань» — 79:69. Эта победа стала второй для казанского клуба в серии до трех побед.

    «Очень тяжелая игра. Она была даже сложнее первого матча. Сегодня у "Локомотива-Кубани" вернулся в строй разыгрывающий.

    Но мы провели солидную вторую половину, были лучше в защите, показали качественное нападение, выиграли физическую борьбу, мало пропустили. Это всё стало причиной победы.

    Нам остался всего один шаг до финала. Но нельзя расслабляться, потому что "Локомотив-Кубань" — это команда, которая умеет хорошо атаковать.

    Ей нельзя давать разыграться, набирать много очков, потому что так они могут победить», — сказал Прифтис «Р-Спорт».

    Следующая игра состоится в Казани в воскресенье, 23 мая.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Россия выступит в первой игре ЧМ-2021?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Как быстро Канада сможет завладеть преимуществом?
  • Канада — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Сарагоса» снова удачно сыграет в родных стенах
  • «Сарагоса» — «Кастельон». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.34
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.70
  • Прогноз на матч Канада — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •