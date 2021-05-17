Итудис: Сезон полон сюрпризов, но мы превращаем трудности в возможности

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над(78:73) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить свою команду с тем настроем и решительностью, с которой они вышли на паркет. На протяжении большей части игры мы сохраняли концентрацию, были настроены решительно.

У нас некоторые игроки столкнулись с трудностями накануне этого матча. Как сказал Андрей Ватутин в раздевалке, проявили себя как большие профессионалы.

Всей командой посвящаем победу Ване Ухову, который потерял близкого друга, он большой профессионал. Сезон полон сюрпризов, но мы превращаем трудности в возможности.

Для нас очень много проблем создавал Пангос, но во второй половине мы смогли его ограничить. Попадали штрафные, принимали правильные решения.

"Зенит" хорошая команда, эта длинная и интересная серия только началась», — сказал Итудис «Матч ТВ».

Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 19 мая, после чего серия переместится в Москву.