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    «Финикс» обыграл «Портленд», «Милуоки» одолел «Индиану»

    Баскетбол НБА Финикс Санз Портленд Трэйл Блэйзерс Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Сан-Антонио Спёрс Нью-Йорк Никс Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз Атланта Хоукс Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс Майами Хит Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Лос-Анджелес Клипперс Индиана Пэйсерс Милуоки Бакс
    «Финикс» вырвал победу у «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:117 (26:26, 26:27, 33:24, 33:40).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным у победителей стал Крис Пол, набравший 26 очков. Микал Бриджес оформил дабл-дабл — 21 очко, 11 подборов.

    У проигравших 41 очко набрал Дэмьен Лиллард, еще 27 заработал Си Джей Макколлум.

    Победная серия «Портленда» прервалась на отметке в пяти матчей, однако «Трэйл Блэйзерс» остались на шестом месте в Западной конференции, которое дает прямую путевку в плей-офф. «Финикс» — на втором месте.

    Еще в одной игре «Милуоки» переиграл «Индиану» — 142:133 (39:38, 30:28, 40:30, 33:37).

    В составе победителей дабл-дабл из 40 очков и 15 подборов сделал Яннис Адетокунбо, еще 22 очка набрал Крис Миддлтон, у Дрю Холидэя — 20 очков и 14 передач.

    У проигравших 26 очков набрал Джастин Холидэй, а Домантас Сабонис сделал дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов. «Бакс» выиграли седьмой матч из последних восьми.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Клипперс» — 90:113 (23:31, 24:13, 30:40, 13:29)
    «Майами» — «Филадельфия» — 106:94 (38:22, 22:19, 29:26, 17:27)
    «Миннесота» — «Денвер» — 103:114 (26:35, 26:28, 37:29, 14:22)
    «Атланта» — «Орландо» — 116:93 (29:16, 32:25, 32:30, 23:22)
    «Мемфис» — «Сакраменто» — 116:110 (36:32, 23:28, 30:23, 27:27)
    «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 102:98 (20:18, 26:25, 27:34, 29:21)
    «Чикаго» — «Торонто» — 114:102 (30:27, 36:20, 22:29, 26:26)

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