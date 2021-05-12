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    «Майами» обеспечил себе место в плей-офф, «Лейкерс» вырвали победу у «Нью-Йорка»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Оклахома-Сити Тандер Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс Милуоки Бакс Орландо Мэджик Детройт Пистонс Миннесота Тимбервулвз Шарлотт Хорнетс Денвер Наггетс Мемфис Гриззлиз Даллас Маверикс Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс Торонто Рэпторс Лос-Анджелес Клипперс Бостон Селтикс Майами Хит Чикаго Буллз Бруклин Нетс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Майами» победил «Бостон» — 129:121 (28:28, 34:28, 31:23, 36:42).

    Тайлер Хирро
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    Тайлер Хирро

    У победителей дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов сделал Тайлер Хирро, по 22 очка набрали Бэм Адебайо и Данкан Робинсон.

    За «Бостон» 36 очков заработал Кемба Уокер, еще 33 — Джейсон Тэйтум.

    «Майами» благодаря этой победе забронировал за собой минимум шестое место в Восточной конференции и точно сыграет в плей-офф. «Бостону» (седьмое место) придется играть в плей-ин.

    Еще в одной игре дня «Лейкерс» дома в овертайме обыграли «Нью-Йорк» со счетом 101:99 ОТ (24:25, 31:31, 18:20, 18:15, 10:8).

    В составе победителей лучшими в игре были Кайл Кузма (23 очка), Энтони Дэвис (20 очков) и Андре Драммонд (16 очков и 18 подборов). Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

    У «Никс» наиболее результативными стали Джулиус Рэндл (31 очко), Деррик Роуз (27 очков) и Франк Нтиликина (девять очков).

    Другие результаты:

    «Чикаго» — «Бруклин» — 107:115 (23:32, 28:32, 23:29, 33:22)
    «Торонто» — «Клипперс» — 96:115 (19:27, 33:33, 19:25, 25:30)
    «Индиана» — «Филадельфия» — 103:94 (26:33, 25:29, 24:13, 28:19)
    «Мемфис» — «Даллас» — 133:104 (28:27, 32:30, 36:25, 37:22)
    «Шарлотт» — «Денвер» — 112:117 (26:38, 34:25, 26:28, 26:26)
    «Детройт» — «Миннесота» — 100:119 (20:30, 20:32, 25:24, 35:33)
    «Милуоки» — «Орландо» — 114:102 (29:22, 30:26, 20:23, 35:31)
    «Голден Стэйт» — «Финикс» — 122:116 (29:38, 29:28, 34:34, 30:18)
    «Сакраменто» — «Оклахома» — 122:106 (27:32, 35:33, 41:18, 19:23)

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