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    «Нью-Орлеан» потерпел поражение в матче с «Нью-Йорком»

    Баскетбол НБА Нью-Йорк Никс Атланта Хоукс Индиана Пэйсерс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» одержал домашнюю победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:112 ОТ.

    «Нью-Йорк Никс»
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    «Нью-Йорк Никс»

    В составе «Никс» самым результативным был форвард Джулиус Рэндл — 33 очка и 10 результативных передач.

    У проигравших 34 очка набрал форвард Зайон Уильямсон.

    «Нью-Йорк» продлил серию побед до 6 матчей и идет 6-м в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Орлеан» проиграл в 3-й раз кряду и занимает 11-е место на Западе.

    В другом матче «Атланта» на своей площадке нанесла поражение «Индиане» со счетом 129:117.

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, набравший 34 очка и отдавший 11 передач.

    Дабл-дабл из 25 очков и 24 подборов оформил центровой «ястребов» Клинт Капела.

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