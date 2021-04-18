«Нью-Орлеан» потерпел поражение в матче с «Нью-Йорком»

«Нью-Йорк Никс» Фото: globallookpress.com
В составе «Никс» самым результативным был форвард Джулиус Рэндл — 33 очка и 10 результативных передач.
У проигравших 34 очка набрал форвард Зайон Уильямсон.
«Нью-Йорк» продлил серию побед до 6 матчей и идет 6-м в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Орлеан» проиграл в 3-й раз кряду и занимает 11-е место на Западе.
В другом матче «Атланта» на своей площадке нанесла поражение «Индиане» со счетом 129:117.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, набравший 34 очка и отдавший 11 передач.
Дабл-дабл из 25 очков и 24 подборов оформил центровой «ястребов» Клинт Капела.