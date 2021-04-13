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    «Голден Стэйт» выиграл у «Денвера», Карри набрал 53 очка и побил рекорд Чемберлена

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    В регулярном чемпионате НБА завершился очередной игровой день.

    В атаке Стефен Карри
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    В атаке Стефен Карри

    «Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Денвером» — 116:107 (33:32, 23:29, 43:22, 17:24).

    Героем встречи стал лидер хозяев Стефен Карри, набравший 53 очка. Ему удалось реализовать 10 трехочковых бросков.

    Кроме того, Карри обошел легендарного Уилта Чемберлена по количеству набранных очков за «Уорриорз» (17 783) и стал лидером по этому показателю в истории клуба.

    В составе «Денвера», как обычно, выделялся сербский центровой Никола Йокич, на этот раз собравший коллекцию из 27 очков, 12 подборов и 8 передач.

    53 очка Стефена Карри

    «Филадельфия» выиграла на выезде у «Далласа» — 113:95 (30:26, 30:22, 28:21, 25:26).

    Камерунский центровой гостей Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 7 подборов.

    У хозяев 32 очка в активе словенского разыгрывающего Луки Дончича.

    Топ-10 моментов дня

    Результаты остальных матчей

    «Нью-Йорк» — «Лейкерс» 111:96 (26:28, 29:24, 26:16, 30:28)

    «Орландо» — «Сан-Антонио» 97:120 (16:28, 21:32, 24:29, 36:31)

    «Нью-Орлеан» — «Сакраменто» 117:110 (31:19, 37:26, 18:29, 31:36)

    «Мемфис» — «Чикаго» 101:90 (22:22, 26:25, 22:27, 31:16)

    «Юта» — «Вашингтон» 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)

    «Финикс» — «Хьюстон» 126:120 (38:29, 43:29, 22:30, 23:32)

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