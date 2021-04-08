Итудис назвал ЦСКА чемпионом по потерям в составе

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (88:70).

«Мы обеспечили второе место в регулярном чемпионате Евролиги за матч до завершения. Это очень конкурентный сезон, в нем было много неожиданных результатов, на что влиял и коронавирус, и травмы.

Мы, пожалуй, чемпионы в этом сезоне по потерям в составе. Надеюсь, травмы будут обходить нас стороной в решающие месяцы сезона. Ждем возвращения игроков в строй.

Что касается Шенгелии, Торнике прилетело пальцем в глаз вчера на тренировке. Завтра он начнет потихоньку работать, а в субботу уже будет тренироваться с командой», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».