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    Итудис назвал ЦСКА чемпионом по потерям в составе

    Баскетбол ЦСКА Евролига
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (88:70).

    Димитрис Итудис
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    Димитрис Итудис

    «Мы обеспечили второе место в регулярном чемпионате Евролиги за матч до завершения. Это очень конкурентный сезон, в нем было много неожиданных результатов, на что влиял и коронавирус, и травмы.

    Мы, пожалуй, чемпионы в этом сезоне по потерям в составе. Надеюсь, травмы будут обходить нас стороной в решающие месяцы сезона. Ждем возвращения игроков в строй.

    Что касается Шенгелии, Торнике прилетело пальцем в глаз вчера на тренировке. Завтра он начнет потихоньку работать, а в субботу уже будет тренироваться с командой», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».

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