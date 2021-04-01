«Милуоки» победил «Лейкерс», «Хьюстон» проиграл «Бруклину», «Юта» переиграла «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАна выезде обыгралсо счетом 112:97 (24:30, 33:19, 32:26, 23:22).

В составе победителей лучшими на площадке были Джру Холидэй (28 очков), Яннис Адетокунбо (25 очков и 10 подборов) и Крис Миддлтон (17 очков).

У проигравших наиболее результативными в матче стали Монтрезл Харрелл (19 очков), Деннис Шредер (17 очков) и Кайл Кузма (16 очков).

Еще в одной игре «Бруклин» победил «Хьюстон» со счетом 120:108 (29:42, 28:26, 29:19, 34:21).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 12 передач. Еще 28 очков принес Джо Харрис, на счету Джеймса Хардена 17 баллов.

У «Рокетс» больше всех набрал Кевин Портер — 20 очков.

Также «Юта» победила «Мемфис» со счетом 111:107 (29:28, 28:21, 18:27, 36:31).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Конли, набравший 26 очков. Еще 24 очка принес Джордан Кларксон, Боян Богданович — 23.

У «Гриззлиз» больше всех набрал Джа Морант — 36 очков. По дабл-даблу оформили Кайл Андерсон (18 очков и 11 подборов) и Йонас Валанчюнас (16 очков и 14 подборов).

Другие результаты:

«Детройт» — «Портленд» — 101:124 (33:31, 19:20, 27:36, 22:37)

«Индиана» — «Майами» — 87:92 (28:23, 17:20, 22:22, 20:27)

«Бостон» — «Даллас» — 108:113 (25:30, 20:34, 28:26, 35:23)

«Оклахома» — «Торонто» — 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)

«Миннесота» — «Нью-Йорк» — 102:101 (19:26, 31:25, 20:30, 32:20)

«Сан-Антонио» — «Сакраменто» — 120:106 (33:27, 36:26, 28:29, 23:24)

«Финикс» — «Чикаго» — 121:116 (39:37, 28:21, 27:28, 27:30)