«Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт», «Бруклин» переиграл «Нью-Йорк»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедилсо счетом 117:112 (35:30, 32:25, 29:29, 21:28).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 34 очка. На счету Джеймса Хардена трипл-дабл из 21 очка, 15 передач и 15 подборов. Еще 20 очков принес Джефф Грин.

У «Никс» больше всех набрал Джулиус Рэндл — дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов.

«Бруклин» (27-13) занимает второе место в Восточной конференции, «Нью-Йорк» (20-20) — седьмое.

В еще одной игре дня «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт» со счетом 128:97 (29:26, 36:24, 28:23, 35:24).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, набравший 27 очков. На счету Леброна Джеймса трипл-дабл из 22 очков, 11 передач и 10 подборов. Тэйлен Хортон-Такер оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

У «Уорриорз» больше всех набрал Стефен Карри — 27 очков. Это позволило ему выйти на первое место в истории клуба по количеству передач за карьеру, обойдя Гая Роджерса. Карри превзошел исторический показатель Роджерса — 4856.

«Голден Стэйт» (20-20) — девятый на Западе, «Лейкерс» (26-13) в этой же конференции идет третьим.

Другие результаты:

«Детройт» — «Сан-Антонио» — 99:109 (24:24, 26:36, 25:35, 24:14)

«Вашингтон» — «Милуоки» — 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 122:116 (32:37, 29:30, 30:29, 31:20)

«Даллас» — «Клипперс» — 99:109 (23:31, 27:24, 28:30, 21:24)

«Финикс» — «Мемфис» — 122:99 (24:25, 36:27, 36:25, 26:22)

«Денвер» — «Индиана» — 121:106 (32:32, 33:24, 22:35, 34:15)