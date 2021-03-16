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    «Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт», «Бруклин» переиграл «Нью-Йорк»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс Шарлотт Хорнетс Сакраменто Кингз Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс Финикс Санз Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Индиана Пэйсерс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» победил «Нью-Йорк» со счетом 117:112 (35:30, 32:25, 29:29, 21:28).

    Кайри Ирвинг
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    Кайри Ирвинг

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 34 очка. На счету Джеймса Хардена трипл-дабл из 21 очка, 15 передач и 15 подборов. Еще 20 очков принес Джефф Грин.

    У «Никс» больше всех набрал Джулиус Рэндл — дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов.

    «Бруклин» (27-13) занимает второе место в Восточной конференции, «Нью-Йорк» (20-20) — седьмое.

    В еще одной игре дня «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт» со счетом 128:97 (29:26, 36:24, 28:23, 35:24).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, набравший 27 очков. На счету Леброна Джеймса трипл-дабл из 22 очков, 11 передач и 10 подборов. Тэйлен Хортон-Такер оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

    У «Уорриорз» больше всех набрал Стефен Карри — 27 очков. Это позволило ему выйти на первое место в истории клуба по количеству передач за карьеру, обойдя Гая Роджерса. Карри превзошел исторический показатель Роджерса — 4856.

    «Голден Стэйт» (20-20) — девятый на Западе, «Лейкерс» (26-13) в этой же конференции идет третьим.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Сан-Антонио» — 99:109 (24:24, 26:36, 25:35, 24:14)
    «Вашингтон» — «Милуоки» — 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)
    «Шарлотт» — «Сакраменто» — 122:116 (32:37, 29:30, 30:29, 31:20)
    «Даллас» — «Клипперс» — 99:109 (23:31, 27:24, 28:30, 21:24)
    «Финикс» — «Мемфис» — 122:99 (24:25, 36:27, 36:25, 26:22)
    «Денвер» — «Индиана» — 121:106 (32:32, 33:24, 22:35, 34:15)

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