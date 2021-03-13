«Лейкерс» по-волевому обыграли «Индиану», «Филадельфия» победила в четвертой игре подряд

уверенно обыгралав очередной игре регулярного чемпионата — 127:101 (15:32, 38:31, 23:31, 25:33).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, набравший 23 очка. У проигравших 25 очков набрал Расселл Уэстбрук.

«Севенти Сиксерс» выиграли четвертый матч подряд и является лидером Восточной конференции (26-12). «Уизардс» идут 12-ми там же (14-22).

В другом поединке дня «Лейкерс» на своей площадке по-волевому одолел «Индиану» — 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21).

Лучшим в составе победителей стал Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс также записал в актив дабл-дабл — 18 очков и 10 передач.

У «Индианы» 29 очков на счету Малкольма Брогдона. Близок к дабл-даблу был Домантас Сабонис — 20 очков, 14 подборов и 8 передач.

«Лейкерс» (25-13) разместился на третьем месте в Западной конференции, «Индиана» — десятая на Востоке (16-20).

Другие результаты:

«Мемфис» — «Денвер» — 102:103 (31:26, 24:27, 22:28, 25:22)

«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 116:82 (34:29, 35:19, 24:9, 23:25).

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 104:77 (16:29, 31:10, 27:25, 30:13)

«Чикаго» — «Майами» — 90:101 (21:29, 21:13, 26:28, 22:31)

«Юта» — «Хьюстон» — 114:99 (36:27, 29:21, 27:31, 22:20)