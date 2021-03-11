ЦСКА уступил «Милану» в Евролиге

потерпел поражение отв домашнем матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: olimpiamilano.com

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 76:84 (10:30, 24:17, 21:23, 21:14).

Ключевой стала первая четверть, которую «армейцы» проиграли с разницей в 20 очков.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 30 очков.

У «красно-синих» 21 балл в активе Майка Джеймса, дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Торнике Шенгелия.

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место (18 побед, 10 поражений), а «Милан» — второе (19 побед, 10 поражений).