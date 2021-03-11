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    ЦСКА уступил «Милану» в Евролиге

    Баскетбол Евролига ЦСКА Милан
    ЦСКА потерпел поражение от «Милана» в домашнем матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 76:84 (10:30, 24:17, 21:23, 21:14).

    Ключевой стала первая четверть, которую «армейцы» проиграли с разницей в 20 очков.

    Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 30 очков.

    У «красно-синих» 21 балл в активе Майка Джеймса, дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Торнике Шенгелия.

    В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место (18 побед, 10 поражений), а «Милан» — второе (19 побед, 10 поражений).

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