ЦСКА уступил «Милану» в Евролиге

Фрагмент матча Фото: olimpiamilano.com
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 76:84 (10:30, 24:17, 21:23, 21:14).
Ключевой стала первая четверть, которую «армейцы» проиграли с разницей в 20 очков.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 30 очков.
У «красно-синих» 21 балл в активе Майка Джеймса, дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов оформил Торнике Шенгелия.
В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место (18 побед, 10 поражений), а «Милан» — второе (19 побед, 10 поражений).