«Лейкерс» потерпели поражение от «Финикса», «Бостон» обыграл «Клипперс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома проигралсо счетом 114:104 (21:29, 32:31, 30:26, 21:28).

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Дарио Шарич, который набрал 21 очко. Микал Бриджес записал в свой актив 19 очков.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 38 очков.

«Лейкерс» потерпели пятое поражение за последние семь матчей. «Финикс» в свою очередь одержали третью победу кряду.

В другом матче дня «Бостон» победил «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:112 (35:32, 27:31, 26:26, 29:23).

У победителей 25 очков заработал Кемба Уокер, еще 18 — у Джайлена Брауна. За проигравших 32 очка набрал Пол Джордж. Кавай Леонард не играл.

«Бостон» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Клипперс» также четвертые, но на Западе.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Мемфис» — 111:125 (33:35, 23:36, 22:25, 33:29)

«Майами» — «Атланта» — 80:94 (17:23, 20:21, 29:19, 14:31)

«Милуоки» — «Денвер» — 97:128 (23:37, 27:27, 30:35, 17:29)

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 119:93 (25:23, 26:24, 36:21, 32:25)