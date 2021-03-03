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    «Лейкерс» потерпели поражение от «Финикса», «Бостон» обыграл «Клипперс»

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    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Финиксу» со счетом 114:104 (21:29, 32:31, 30:26, 21:28).

    Дарио Шарич
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    Дарио Шарич

    Лучшей результативностью в составе победителей отличился Дарио Шарич, который набрал 21 очко. Микал Бриджес записал в свой актив 19 очков.

    Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 38 очков.

    «Лейкерс» потерпели пятое поражение за последние семь матчей. «Финикс» в свою очередь одержали третью победу кряду.

    В другом матче дня «Бостон» победил «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:112 (35:32, 27:31, 26:26, 29:23).

    У победителей 25 очков заработал Кемба Уокер, еще 18 — у Джайлена Брауна. За проигравших 32 очка набрал Пол Джордж. Кавай Леонард не играл.

    «Бостон» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Клипперс» также четвертые, но на Западе.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Мемфис» — 111:125 (33:35, 23:36, 22:25, 33:29)
    «Майами» — «Атланта» — 80:94 (17:23, 20:21, 29:19, 14:31)
    «Милуоки» — «Денвер» — 97:128 (23:37, 27:27, 30:35, 17:29)
    «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 119:93 (25:23, 26:24, 36:21, 32:25)

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