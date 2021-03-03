УНИКС и «Локомотив-Кубань» одержали победы в Еврокубке

Краснодарскийв гостевом матче 5-го тура топ-16 Еврокубка одержал победу над— 83:61.

В составе кубанского клуба самым результативным игроком стал Найджел Уильямс-Госс, на счету которого 19 очков и 7 передач. Еще 18 очков в активе Уилла Каммингса.

За французский клуб Энтони Браун набрал 15 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу в пяти матчах, поднялся на второе место в таблице группы F и сохраняет шансы на выход в четвертьфинал турнира.

Казанский УНИКС в домашнем матче 5-го тура топ-16 Еврокубка переиграл «Андорру» — 85:63 (23:17, 20:17, 13:15, 29:14) .

В составе победителей 18 очков и 7 подборов заработал Окаро Уайт, еще 14 очков набрал Джамар Смит.

У гостей 15 очками отметился исландец Хаукар Палссон.

УНИКС одержал пятую победу на этапе топ-16 и стал победителем группы H. В заключительной встрече казанцы 10 марта сыграют с испанской «Гран Канарией».