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    УНИКС и «Локомотив-Кубань» одержали победы в Еврокубке

    Баскетбол Еврокубок Локомотив-Кубань УНИКС
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостевом матче 5-го тура топ-16 Еврокубка одержал победу над «Метрополитаном 92» — 83:61.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    В составе кубанского клуба самым результативным игроком стал Найджел Уильямс-Госс, на счету которого 19 очков и 7 передач. Еще 18 очков в активе Уилла Каммингса.

    За французский клуб Энтони Браун набрал 15 очков.

    «Локомотив-Кубань» одержал вторую победу в пяти матчах, поднялся на второе место в таблице группы F и сохраняет шансы на выход в четвертьфинал турнира.

    Казанский УНИКС в домашнем матче 5-го тура топ-16 Еврокубка переиграл «Андорру» — 85:63 (23:17, 20:17, 13:15, 29:14) .

    В составе победителей 18 очков и 7 подборов заработал Окаро Уайт, еще 14 очков набрал Джамар Смит.

    У гостей 15 очками отметился исландец Хаукар Палссон.

    УНИКС одержал пятую победу на этапе топ-16 и стал победителем группы H. В заключительной встрече казанцы 10 марта сыграют с испанской «Гран Канарией».

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