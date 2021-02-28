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    «Химки» уступили «Зелена-Гуре» в матче Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Химки Автодор Цмоки-Минск
    «Химки» потерпели поражение от «Зелена-Гуры» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Химках, завершилась со счетом 94:99 (21:26, 31:20, 15:24, 27:29).

    У проигравших самым результативным стал Алексей Швед, набравший 34 очка.

    В составе победителей Джеффри Гроселл набрал 27 очков, Роландс Фрейманис — 20.

    В турнирной таблице «Химки» занимают восьмое место (7 побед, 8 поражений), а «Зелена-Гура» — пятое (11 побед, 8 поражений).

    В другом матче «Автодор» у себя дома разгромил «Цмоки-Минск» — 113:66 (32:15, 31:11, 21:20, 29:20).

    «Автодор» занимает седьмое место в турнирной таблице (8 побед, 9 поражений), а «Цмоки-Минск» — 13-е (2 победы, 13 поражений).

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