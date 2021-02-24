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    «Бруклин» продлил победную серию , «Клипперс» обыграли «Вашингтон»

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    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Вашингтон» со счетом 135:116 (36:20, 36:35, 27:39, 36:22).

    Джеймс Харден
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    Джеймс Харден

    В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (32 очка), Пол Джордж (30 очков) и Реджи Джексон (17 очков).

    У проигравших наиболее заметными в игре были Брэдли Бил (28 очков и 10 передач), Мориц Вагнер (21 очко) и Рассел Уэстбрук (20 очков, 10 передач и 9 подборов).

    «Клипперс» (23-10) занимает второе место в Западной конференции, «Вашингтон» (11-18) — 13-й на Востоке.

    Еще в одном матче дня «Бруклин» переиграл «Сакраменто» со счетом 127:118 (42:28, 30:38, 26:30, 29:22).

    В составе победителей трипл-дабл сделал Джеймс Харден — у него 29 очков, 14 передач и 11 подборов. Также 29 очков набрал Брюс Браун, еще 21 — у Кайри Ирвинга. Кевин Дюрант не играл.

    За проигравших 27 очков заработал Де`Аарон Фокс.

    «Нетс» выиграли седьмой матч подряд и идут вторыми на Востоке, «Кингз» проиграли восьмою встречу кряду и находятся на 13-м месте на Западе.

    Другие результаты:

    «Милуоки» — «Миннесота» — 139:112 (38:36, 41:26, 34:27, 26:23)
    «Торонто» — «Филадельфия» — 102:109 (18:37, 24:18, 23:24, 37:30)
    «Даллас» — «Бостон» — 110:107 (34:31, 21:25, 25:20, 30:31)
    «Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» — 106:114 (31:36, 28:19, 26:39, 21:20)
    «Кливленд» — «Атланта» — 112:111 (28:27, 30:28, 26:29, 28:27)
    «Орландо» — «Детройт» — 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)
    «Денвер» — «Портленд» — 111:106 (34:25, 23:32, 21:21, 33:28)

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