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    Паскуаль: Мы были счастливы подарить болельщикам победу над «Миланом»

    Баскетбол Зенит Милан Евролига
    Главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Миланом» в матче Евролиги.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Хочу поблагодарить болельщиков, которые создали великолепную атмосферу на матче. Мы были счастливы подарить им эту победу.

    Считаю, что полноценно провели матч: сыграли отлично в нападении, хорошо в защите против команды, которая очень талантлива.

    Да, у нас были проблемы в третьей четверти на подборах в защите, а также в конце второй четверти в ситуациях "1 на 1", но это нормально.

    Считаю, что игроки заслужили победу, особенно против такой хорошей команды, которая в этом году выиграла практически все свои матчи», — отметил специалист в интервью «Матч ТВ».

    «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Евролиги, «Милан» — третий.

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