Паскуаль: Мы были счастливы подарить болельщикам победу над «Миланом»

Главный тренер баскетбольного «Зенита»прокомментировал победу надв матче Евролиги.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые создали великолепную атмосферу на матче. Мы были счастливы подарить им эту победу.

Считаю, что полноценно провели матч: сыграли отлично в нападении, хорошо в защите против команды, которая очень талантлива.

Да, у нас были проблемы в третьей четверти на подборах в защите, а также в конце второй четверти в ситуациях "1 на 1", но это нормально.

Считаю, что игроки заслужили победу, особенно против такой хорошей команды, которая в этом году выиграла практически все свои матчи», — отметил специалист в интервью «Матч ТВ».

«Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Евролиги, «Милан» — третий.