«Лейкерс» победили «Денвер», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедилсо счетом 114:93 (27:30, 19:28, 37:17, 31:18).

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 10 передач. Еще 21 очко принес Деннис Шредер.

У «Наггетс» больше всех набрал Джамал Маррей — 20 очков. В активе Николы Йокича дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

«Лейкерс» (17-6) занимают второе место на Западе, «Денвер» (12-9) — четвертый там же.

В еще одном поединке дня «Голден Стэйт» на выезде разгромил «Даллас» со счетом 147:116 (36:34, 38:42, 36:20, 37:20).

Лучшими в составе победителей были Келли Убре (40 очков и 8 подборов), Стефен Карри (28 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков). Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков и 15 подборов).

У «Маверикс» самыми результативными на паркете стали Лука Дончич (27 очков), Кристапс Порзингис (25 очков) и Тим Хардуэй (19 очков).

«Голден Стэйт» (17-10) — седьмой в Западной конференции, «Даллас» — 14-й (9-14).

Другие результаты:

«Мемфис» — «Хьюстон» — 103:115 (27:27, 20:33, 23:27, 33:28)

«Филадельфия» — «Портленд» — 105:121 (28:28, 29:29, 19:40, 29:24)

«Атланта» — «Юта» — 91:112 (16:20, 21:25, 26:35, 28:32)