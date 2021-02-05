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    «Лейкерс» победили «Денвер», «Голден Стэйт» разгромил «Даллас»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Денвер Наггетс Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз Юта Джаз Атланта Хоукс Филадельфия Сиксерс Портленд Трэйл Блэйзерс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Денвер» со счетом 114:93 (27:30, 19:28, 37:17, 31:18).

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс

    Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 10 передач. Еще 21 очко принес Деннис Шредер.

    У «Наггетс» больше всех набрал Джамал Маррей — 20 очков. В активе Николы Йокича дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

    «Лейкерс» (17-6) занимают второе место на Западе, «Денвер» (12-9) — четвертый там же.

    В еще одном поединке дня «Голден Стэйт» на выезде разгромил «Даллас» со счетом 147:116 (36:34, 38:42, 36:20, 37:20).

    Лучшими в составе победителей были Келли Убре (40 очков и 8 подборов), Стефен Карри (28 очков) и Эндрю Уиггинс (18 очков). Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (11 очков и 15 подборов).

    У «Маверикс» самыми результативными на паркете стали Лука Дончич (27 очков), Кристапс Порзингис (25 очков) и Тим Хардуэй (19 очков).

    «Голден Стэйт» (17-10) — седьмой в Западной конференции, «Даллас» — 14-й (9-14).

    Другие результаты:

    «Мемфис» — «Хьюстон» — 103:115 (27:27, 20:33, 23:27, 33:28)
    «Филадельфия» — «Портленд» — 105:121 (28:28, 29:29, 19:40, 29:24)
    «Атланта» — «Юта» — 91:112 (16:20, 21:25, 26:35, 28:32)

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