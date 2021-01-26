«Химки» потерпели 14-е подряд поражение в Евролиге

В составе российского клуба дабл-даблом отметился Алексей Швед, набравший 32 очка и отдавший 11 результативных передач. Еще 15 очков накидал латвийский защитник Дайрис Бертанс.
У «Баварии» наиболее результативным игроком стал Ник Вайлер-Бэбб, который набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 5 передач. Еще 19 очков заработал американец Джеймс Гист.
«Химки» проиграли в 20-й раз в 22 матчах нынешнего розыгрыша Евролиги. В последний раз команда одерживала победу в турнире в конце октября, обыграв «Зенит».
«Бавария» прервала серию из двух поражений подряд и вышел на 6-е место в турнирной таблице — в активе мюнхенцев 13 побед в 22 матчах.