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    «Химки» потерпели 14-е подряд поражение в Евролиге

    Баскетбол Евролига Химки
    Подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги проиграли «Баварии» со счетом 93:95 (15:26, 29:18, 31:29, 18:22) .

    «Химки»
    «Химки»

    В составе российского клуба дабл-даблом отметился Алексей Швед, набравший 32 очка и отдавший 11 результативных передач. Еще 15 очков накидал латвийский защитник Дайрис Бертанс.

    У «Баварии» наиболее результативным игроком стал Ник Вайлер-Бэбб, который набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 5 передач. Еще 19 очков заработал американец Джеймс Гист.

    «Химки» проиграли в 20-й раз в 22 матчах нынешнего розыгрыша Евролиги. В последний раз команда одерживала победу в турнире в конце октября, обыграв «Зенит».

    «Бавария» прервала серию из двух поражений подряд и вышел на 6-е место в турнирной таблице — в активе мюнхенцев 13 побед в 22 матчах.

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