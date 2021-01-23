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    Лукич: С такой игрой, как в последних матчах, УНИКС может выиграть Еврокубок

    Баскетбол Нижний Новгород УНИКС Лига ВТБ
    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями после поражения от УНИКСа (66:91) в Единой Лиге ВТБ.

    Зоран Лукич
    Зоран Лукич

    «Тяжело комментировать игру, в которой вы так уверенно проигрываете.

    Наш соперник очень хорошо выглядел в своем предыдущем матче с "Гран Канарией" в Еврокубке. И с нами УНИКС провел игру не менее уверенно.

    Считаю, что с таким взаимопониманием как в последних поединках и под руководством отличного тренера Димитриса Прифтиса казанцы имеют все шансы выиграть Еврокубок.

    Я от души им этого желаю. А в матче с нами УНИКС показал огромную ответственность, мотивацию, желание.

    Что же касается нашей команды, уступившей сопернику по всем статьям, то в ней я бы выделил Артема Комолова и Евгения Бабурина.

    Они сумели показать свой максимум в противостоянии с УНИКСом. Особенно отмечу Комолова, который большую часть матча играл с выбитым пальцем…

    У нас в зале висит, по-моему, такой слоган от болельщиков: "Наша вера — ваша сила". У нас вера тоже есть, а вот от силы ничего не осталось. Впрочем, я об этом уже много раз говорил», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

    УНИКС одержал пятую победу подряд и занимает третью строчку турнирной таблицы, «Нижний Новгород» после четырех поражений кряду идет пятым.

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