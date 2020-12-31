«Химки» планируют подписать Эртеля и Блэка

Подмосковныенамерены усилить состав перед второй частью текущего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс»

Как сообщили изданию источники близкие к клубу, рассматриваются кандидатуры французского разыгрывающего Томаса Эртеля и американского форварда Тарика Блэка.

Напомним, что накануне «Химки» проиграли «Олимпиакосу», потерпев девятое подряд поражение в Евролиге. Российская команда выиграла лишь две еврокубковые игры из 17.

По данным источника, после этого в раздевалке подмосковной команды состоялся серьезный разговор между игроками и руководством.

31-летний Эртель с прошлого сезона выступает за «Барселону». После прихода в каталонский клуб нового тренера игрок сборной Франции практически потерял игровое время.

29-летний Блэк, который провел 5 сезонов в НБА, в прошлом году выступал за «Маккаби». Из-за травмы экс-игрок «Лейкерс» провел всего 6 матчей в Евролиге, а летом 2020-го стал свободным агентом. 0