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    «Химки» планируют подписать Эртеля и Блэка

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    Подмосковные «Химки» намерены усилить состав перед второй частью текущего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

    «Химки» проиграли «Олимпиакосу»
    «Химки» проиграли «Олимпиакосу»

    Как сообщили изданию источники близкие к клубу, рассматриваются кандидатуры французского разыгрывающего Томаса Эртеля и американского форварда Тарика Блэка.

    Напомним, что накануне «Химки» проиграли «Олимпиакосу», потерпев девятое подряд поражение в Евролиге. Российская команда выиграла лишь две еврокубковые игры из 17.

    По данным источника, после этого в раздевалке подмосковной команды состоялся серьезный разговор между игроками и руководством.

    31-летний Эртель с прошлого сезона выступает за «Барселону». После прихода в каталонский клуб нового тренера игрок сборной Франции практически потерял игровое время.

    29-летний Блэк, который провел 5 сезонов в НБА, в прошлом году выступал за «Маккаби». Из-за травмы экс-игрок «Лейкерс» провел всего 6 матчей в Евролиге, а летом 2020-го стал свободным агентом. 0

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