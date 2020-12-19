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    Паскуаль: Сегодня ЦСКА был сильнее «Зенита»

    Баскетбол Зенит ЦСКА Евролига
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного сезона Евролиги против ЦСКА (65:83).

    Хавьер Паскуаль
    Хавьер Паскуаль

    «Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня они были лучше нас. Более-менее мы боролись первые 17 минут.

    Последние 3 минуты второй четверти мы убили сами себя, сделали много ошибок в защите и нападении.

    За 2 минуты 50 секунд до конца первой половины матча у нас был тайм-аут и мы говорили, что эти 2 минуты будут решающими.

    Мы провели плохо этот отрезок времени и ушли на перерыв с отставанием в "-14". Когда ты играешь против ЦСКА, тяжело уходить на перерыв "-14" и менять игру» — цитирует тренера пресс-служба питерцев.

    Также Паскуаль акцентировал внимание на том, что армейцы были сильнее на подборе, и по ходу третьей четверти их удавались дальние броски.

    После этой победы хозяева вышли на первое место с 11 выигрышами, питерцы — седьмые (восемь побед). 0

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