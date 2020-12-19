Паскуаль: Сегодня ЦСКА был сильнее «Зенита»

Главный тренер «Зенита»подвел итоги матча регулярного сезона Евролиги против(65:83).

«Во-первых, поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня они были лучше нас. Более-менее мы боролись первые 17 минут.

Последние 3 минуты второй четверти мы убили сами себя, сделали много ошибок в защите и нападении.

За 2 минуты 50 секунд до конца первой половины матча у нас был тайм-аут и мы говорили, что эти 2 минуты будут решающими.

Мы провели плохо этот отрезок времени и ушли на перерыв с отставанием в "-14". Когда ты играешь против ЦСКА, тяжело уходить на перерыв "-14" и менять игру» — цитирует тренера пресс-служба питерцев.

Также Паскуаль акцентировал внимание на том, что армейцы были сильнее на подборе, и по ходу третьей четверти их удавались дальние броски.

После этой победы хозяева вышли на первое место с 11 выигрышами, питерцы — седьмые (восемь побед). 0