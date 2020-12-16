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    Паскуаль: Этим вечером я особенно счастлив за игроков «Зенита»

    Баскетбол Зенит Евролига
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями от победы над «Баварией» (79:75) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

    Хавьер Паскуаль
    Хавьер Паскуаль

    «Мы очень счастливы, что выиграли. Это был очень сложный матч для обеих команд, победы заслуживали и мы, и наш противник.

    В последние 15 минут матча мы начали играть на том же уровне, что и в последних встречах: эффективно и в защите, и в нападении.

    В начале игры, особенно в первой четверти, команда находилась под давлением, играла неспокойно даже в легких ситуациях, но шаг за шагом улучшала свой баскетбол.

    В двух последних матчах против "Локомотива-Кубани" и мадридского "Реала" мы играли с недостатком энергии, команда просто устала.

    День, который был между матчами, помог ребятам восстановиться. Этим вечером я особенно счастлив за своих игроков, за то, ради чего они работают в этом сезоне до текущего момента», — цитирует Паскуаля «Матч ТВ».

    Эта победа позволила «Зениту» подняться на 5-е место в турнирной таблице Евролиги с показателями 8-4.

    Следующий матч коллектив Паскуаля проведет на выезде с ЦСКА. Игра состоится 18 декабря. 0

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