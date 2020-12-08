«Химки» дома уступили «Милану»

Подмосковныев перенесенном матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги уступилисо счетом 93:102 (20:28, 27:25, 21:18, 25:30).

В составе итальянского клуба 26 очков набрал американский форвард Шэвон Шилдс.

У «Химок» 20 очков на счету шведского тяжелого форварда Йонаса Йеребко. Разыгрывающий защитник Алексей Швед сделал дабл-дабл (13 очков и 13 результативных передач).

«Милан» занимает четвертое место, выиграв семь из 11 встреч. «Химки» находятся на последней 18-й строчке таблицы, выиграв лишь два матча из 12.

11 декабря в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся матчи «Химки» — ЦСКА и «Барселона» — «Милан». 0