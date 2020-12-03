В НБА выявили 48 случаев заражения коронавирусом

Национальная баскетбольная ассоциация в рамках подготовки к новому сезону начала программу тестирования игроков на коронавиус.

Начальный этап прохождения тестирования прошел с 24 по 30 ноября и за это время тесты сдали 546 игроков. Как сообщает официальный сайт НБА, 48 человек получили положительные результаты. Имена заболевших не разглашаются.

Все игроки с положительными тестами были изолированы и будут допущены до тренировок после карантина в соответствие с медицинским протоколом лиги.

Напомним, новый регулярный чемпионат НБА-20/21 стартует 22 декабря. Сезон начнется с матчей «Бруклин» — «Голден Стэйт» и «Лейкерс» — «Клипперс» 0