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    НБА откажется от проведения Матча звезд

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Стали известны ключевые даты сезона 2020/21 в НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    Сезон начнется 22 декабря, а перерыв в регулярном чемпионате намечен на 5-10 марта.

    При этом мы останемся без привычного Матча звезд, который должен был пройти в Индианаполисе.

    16 мая завершится регулярный сезон, а на следующий день начнется турнир плей-ин по определению участников плей-офф.

    Первый раунд плей-офф начнется 22 мая, 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.

    НБА установила потолок зарплат на следующий сезон в размере 109,1 миллиона долларов. Порог налога на роскошь составит 32,6 миллиона. 0

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