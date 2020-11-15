НБА откажется от проведения Матча звезд

Стали известны ключевые даты сезона 2020/21 в НБА, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

Сезон начнется 22 декабря , а перерыв в регулярном чемпионате намечен на 5-10 марта .

При этом мы останемся без привычного Матча звезд, который должен был пройти в Индианаполисе.

16 мая завершится регулярный сезон, а на следующий день начнется турнир плей-ин по определению участников плей-офф.

Первый раунд плей-офф начнется 22 мая , 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.

НБА установила потолок зарплат на следующий сезон в размере 109,1 миллиона долларов. Порог налога на роскошь составит 32,6 миллиона. 0