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    «Автодор» в гостях обыграл «Цмоки-Минск»

    Баскетбол Лига ВТБ Автодор Цмоки-Минск
    «Цмоки-Минск» потерпел поражение от «Автодора» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 69:86 (24:18, 17:16, 15:21, 13:31).

    Самым результативным в составе победителей стал Желько Сакич, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов. Еще 16 баллов на счету Антона Квитковских.

    У «Цмоки-Минск» 16 баллов на счету Роберта Лоури и Криса Клайберна.

    Для саратовской команды это третья победа подряд.

    В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Автодор» занимает седьмое место (3 победы, 2 поражения), а «Цмоки-Минск» — десятое (1 победа, 3 поражения). 0

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