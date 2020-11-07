«Автодор» в гостях обыграл «Цмоки-Минск»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 69:86 (24:18, 17:16, 15:21, 13:31).

Самым результативным в составе победителей стал Желько Сакич, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов. Еще 16 баллов на счету Антона Квитковских.

У «Цмоки-Минск» 16 баллов на счету Роберта Лоури и Криса Клайберна.

Для саратовской команды это третья победа подряд.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Автодор» занимает седьмое место (3 победы, 2 поражения), а «Цмоки-Минск» — десятое (1 победа, 3 поражения). 0