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    Защитник «Клипперс» посетил стриптиз-клуб во время отъезда из Орландо

    Баскетбол Лос-Анджелес Клипперс НБАКоронавирус в спорте
    НБА начала расследование в отношении защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса, сообщает ESPN.

    Лу Уильямс
    Лу Уильямс

    Баскетболист покинул расположение команды в Орландо, чтобы побывать на похоронах деда. Впрочем, в тот же день он был замечен в стриптиз-клубе Атланты.

    Рэпер Джек Харлоу опубликовал в своем Instsgram совместную фотографию c защитником. Позже он ее удалил, заявив, что это было старое фото. Впрочем, на лице Уильямса была защитная маска, выданная в кампусе.

    Уильямс уже вернулся в Орландо и признался, что пошел в заведение Magic City на ужин, но не контактировал со стриптизершами.

    Срок пребывания игрока на карантине может затянуться в зависимости от результата расследования лиги. 0

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