Защитник «Клипперс» посетил стриптиз-клуб во время отъезда из Орландо

НБА начала расследование в отношении защитника «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает ESPN.

Баскетболист покинул расположение команды в Орландо, чтобы побывать на похоронах деда. Впрочем, в тот же день он был замечен в стриптиз-клубе Атланты.

Рэпер Джек Харлоу опубликовал в своем Instsgram совместную фотографию c защитником. Позже он ее удалил, заявив, что это было старое фото. Впрочем, на лице Уильямса была защитная маска, выданная в кампусе.

Уильямс уже вернулся в Орландо и признался, что пошел в заведение Magic City на ужин, но не контактировал со стриптизершами.

Срок пребывания игрока на карантине может затянуться в зависимости от результата расследования лиги. 0