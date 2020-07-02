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    Еще у девяти игроков НБА обнаружили коронавирус

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Национальная баскетбольная ассоциация уточнила результаты тестирования на коронавирус.

    По итогам исследования проб, взятых с 24 по 29 июня, инфекция была обнаружена еще у девяти человек. Всего в этот период было протестировано 344 баскетболиста.

    Ранее НБА объявила о том, что у 16 игроков из 302 протестированных 23 июня был обнаружен COVID-19. Всего с момента начала тестирования среди команд лиги положительные тесты сдали 25 игроков.

    Лига также опубликовала результаты тестов среди персонала клубов. 10 тестов из 844 дали положительный результат.

    Сезон-2019/20 возобновится в Орландо 30 июля. В рестарте примут участие 22 команды.

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