Еще у девяти игроков НБА обнаружили коронавирус

Национальная баскетбольная ассоциация уточнила результаты тестирования на коронавирус.

По итогам исследования проб, взятых с 24 по 29 июня, инфекция была обнаружена еще у девяти человек. Всего в этот период было протестировано 344 баскетболиста.

Ранее НБА объявила о том, что у 16 игроков из 302 протестированных 23 июня был обнаружен COVID-19. Всего с момента начала тестирования среди команд лиги положительные тесты сдали 25 игроков.

Лига также опубликовала результаты тестов среди персонала клубов. 10 тестов из 844 дали положительный результат.

Сезон-2019/20 возобновится в Орландо 30 июля. В рестарте примут участие 22 команды.

