Звезды НБА отказываются играть без вакцины от коронавируса

Центровой «Бостона»сообщил, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.

«Буквально на днях был разговор с другом, который также играет в Восточной конференции, и он сказал мне, что у него есть несколько коллег, которые отказались возвращаться до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.

Мы говорим о команде, которая находится в месте плей-офф и это не просто игроки, а главные имена. Это будет проблема, которую нужно решить», — сказал Кантер NBC.

Ранее стало известно, что за отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, а также центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард.

Возобновление сезона планируется в Орландо с участием 22 команд. 0