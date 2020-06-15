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    ЦСКА усилится форвардом «Басконии»

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ
    Московский ЦСКА достиг соглашения с «Басконией» о переходе форварда Торнике Шенгелии, передает «Чемпионат».

    Торнике Шенгелия
    Торнике Шенгелия

    У испанской команды был действующий контракт с игроком до 2022 года, и она просила компенсацию в размере € 1,5 млн. Россиянам удалось продвинуться в переговорах и снизить эту сумму. Все нюансы с игроком также улажены.

    Форвард сборной Грузии является одним из лидеров команды из Витории. В досрочно завершённом сезоне Евролиги он принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.

    Шенгелия выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступает в составе «Басконии». 0

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