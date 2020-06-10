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    Швед может продолжить карьеру в Китае

    Баскетбол Химки Лига ВТБ
    Защитник «Химок» Алексей Швед может продолжить карьеру в Китае, сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на отца и первого тренера игрока — Виктора Шведа

    Алексей Швед
    Алексей Швед

    Подмосковный клуба до сих пор не продлил контракт с 31-летним атакующим защитником. Теперь на российского баскетболиста претендуют и китайские клубы.

    Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о том, что клубу будет сложно сохранить в составе своего лидера Алексея Шведа, если 31-летний атакующий защитник получит серьезное предложение из НБА.

    За «Химки» Швед выступает с лета 2015 года. С 2012 по 2014 годы россиянин играл за «Миннесоту», а по ходу сезона 2014/15 успел поиграть в НБА сразу за три команды: «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс». 0

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