Виктор Кейру: Не думаю, что ЦСКА будет тяжело без Хайнса

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Виктор Кейру поделился мыслями по поводу ухода из московского клуба Кайла Хайнса, отметив, что армейцы постараются найти достойную замену своему капитану.

Ранее стало известно, что 33-летний центровой покинет ЦСКА и подпишет контракт с «Миланом».

«В принципе в баскетболе это обычный процесс: игроки приходят в команду и уходят из нее.

Однако Хайнс за эти годы, можно сказать, стал родным для ЦСКА игроком. Несмотря на то, что он легионер, Кайл стал капитаном команды. Это очень важно.

Это говорит как о его прекрасных игровых, так и человеческих качествах. Конечно, он был частью команды. Но в любом случае процесс обновления везде так или иначе происходит.

Трудно ли будет ЦСКА без Хайнса? Не знаю, это большой клуб, и несмотря на то, что игроки меняются, он остается на самом высоком уровне.

Хайнс — далеко не единственный сильный баскетболист, уходивший из ЦСКА. Покидали команду и Холден, и Теодосич и другие игроки высокого уровня.

Более того, менялись здесь не только баскетболисты, но и тренеры, и претерпевала изменения целая концепция игры. Структура менялась, однако команда продолжала оставаться одной из самых сильных в Европе.

Поэтому я не думаю, что армейцам будет тяжело без Хайнса. Конечно, они постараются найти ему достойную замену», — передает слова Кейру телеканал «Матч ТВ». 0