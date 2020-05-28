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    Сезон НБА могут возобновить в августе

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) собирается организовать рестарт прерванного из-за коронавируса сезона не в июле, а в августе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

    По информации источника, план включает в себя проведение тренировочных сборов в местах расположения клубов в июле, затем прибытие в Орландо и дополнительный тренировочный сбор.

    Возобновление игр планируется в конце июля, либо же в начале августа. Также лига разработает многоэтапные медицинские протоколы для клубов.

    На 28 и 29 мая намечены очередные совещания с участием руководства ассоциации и генеральных менеджеров клубов.

    Именно в пятницу 29-го могут быть утверждены рекомендации о возвращении команд к полноценному тренировочному процессу. 0

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