НБА начала переговоры о возобновлении сезона в июле

начала предварительные переговоры с компаниейо возобновлении сезона в июле.

Об этом рассказал представитель ассоциации Майк Басс.

«НБА совместно с профсоюзом игроков ассоциации ведет предварительные переговоры с компанией Walt Disney Company о возобновлении сезона НБА в июле в спортивном комплексе Disney ESPN Wide World во Флориде в качестве единой площадки для игр, тренировок и проживания», — цитирует Басса ESPN.

Сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

В спортивном комплексе в Орландо есть три арены, а также достаточное количество гостиничных номеров, чтобы принять все команды. 0