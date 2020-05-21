Кущенко: Желание Евролиги понятно, но завершить соревнования будет крайне сложно

Президент Единой лиги ВТБпрокомментировал желание акционеров Евролиги возобновить и доиграть текущий розыгрыш турнира.

«Желание Евролиги, во-первых, закрыть сезон по серьезным спонсорским контрактам, во-вторых, закончить соревнование и подвести некую финишную черту, мне понятно. Но сделать это будет крайне сложно.

На мой взгляд, и национальным лигам, и той же Евролиге стоит уже сейчас заниматься подготовкой к следующему сезону, чтобы к лету четко понимать, какой будет конструкция финансирования клубов.

Совершенно точно можно говорить, что она будет меняться. Сложности будут испытывать буквально все компании, инвестирующие в баскетбол», — цитирует Кущенко «РИА Новости».

Ранее стало известно, что акционеры Евролиги провели совещание, обсудив варианты завершения сезона-2019/20 в условиях пандемии коронавируса.

По его итогам было сделано заявление, согласно которому Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату (оставшиеся матчи регулярного чемпионата, плей-офф и «Финал четырех»).

Турниры Евролиги и Еврокубка возобновятся, когда будут обеспечены оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников и получены соответствующие рекомендации от правительств стран Европы. 0