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    Кущенко: Желание Евролиги понятно, но завершить соревнования будет крайне сложно

    Баскетбол Евролига Лига ВТБ
    Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал желание акционеров Евролиги возобновить и доиграть текущий розыгрыш турнира.

    Сергей Кущенко
    Сергей Кущенко

    «Желание Евролиги, во-первых, закрыть сезон по серьезным спонсорским контрактам, во-вторых, закончить соревнование и подвести некую финишную черту, мне понятно. Но сделать это будет крайне сложно.

    На мой взгляд, и национальным лигам, и той же Евролиге стоит уже сейчас заниматься подготовкой к следующему сезону, чтобы к лету четко понимать, какой будет конструкция финансирования клубов.

    Совершенно точно можно говорить, что она будет меняться. Сложности будут испытывать буквально все компании, инвестирующие в баскетбол», — цитирует Кущенко «РИА Новости».

    Ранее стало известно, что акционеры Евролиги провели совещание, обсудив варианты завершения сезона-2019/20 в условиях пандемии коронавируса.

    По его итогам было сделано заявление, согласно которому Евролига считает приоритетным вариант с возобновлением сезона и его завершением согласно существующему формату (оставшиеся матчи регулярного чемпионата, плей-офф и «Финал четырех»).

    Турниры Евролиги и Еврокубка возобновятся, когда будут обеспечены оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников и получены соответствующие рекомендации от правительств стран Европы. 0

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