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    Врач ЦСКА скончался от коронавируса

    Баскетбол Коронавирус в спорте ЦСКА
    Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов скончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

    Роман Абжелилов
    Роман Абжелилов

    «Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией.

    Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей.

    Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех "армейцев", и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем. Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА. 0

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