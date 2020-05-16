Врач ЦСКА скончался от коронавируса

Врач баскетбольного ЦСКАскончался в возрасте 44 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией.

Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей.

Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех "армейцев", и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем. Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем… Это большая потеря для всех нас», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА. 0