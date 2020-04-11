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    Клубы НБА из-за коронавируса хотят перенести драфт-2020

    Баскетбол Коронавирус в спорте НБА
    Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) попросят перенести драфт 2020 года на август из-за коронавируса, сообщает ESPN.

    Клубы НБА хотят перенести драфт-2020 из-за коронавируса
    Клубы НБА хотят перенести драфт-2020 из-за коронавируса

    Драфт-2020 запланирован на 25 июня, однако, по информации источника, команды НБА намерены попросить сдвинуть дату как минимум на 1 августа, чтобы успеть провести подготовку.

    Напомним, 12 марта в НБА из-за коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат.

    Решение было принято после положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов. 0

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