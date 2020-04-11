Клубы НБА из-за коронавируса хотят перенести драфт-2020

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) попросят перенести драфт 2020 года на август из-за коронавируса, сообщает ESPN.

Драфт-2020 запланирован на 25 июня, однако, по информации источника, команды НБА намерены попросить сдвинуть дату как минимум на 1 августа, чтобы успеть провести подготовку.

Напомним, 12 марта в НБА из-за коронавируса приняли решение приостановить регулярный чемпионат.

Решение было принято после положительного результата теста центрового «Юты» Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов. 0