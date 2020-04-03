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    Оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги могут пройти в Москве

    Баскетбол ЕвролигаКоронавирус в спорте Еврокубок
    Исполнительный директор Евролиги Эдвард Скотт рассказал о возможных вариантах возобновления турнира.

    Оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги могут пройти в Москве
    Оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги могут пройти в Москве

    «Если эпидемиологическая ситуация не позволит проводить матчи на домашних аренах команд, то существует вариант провести все оставшиеся встречи на одной-двух площадках в одном городе.

    В Европе есть несколько городов с достаточно развитой гостиничной инфраструктурой и как минимум двумя спортивными сооружениями высшего уровня для размещения всех команд», цитирует Скотта El Pais.

    Такими городами являются Стамбул, Афины и Москва, где рассматривается возможность проведения матчей на арене «Мегаспорт» и на «Арене-Мытищи». Отмечается, что возможен вариант проведения матчей при пустых трибунах.

    Напомним, 12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в связи с угрозой распространения коронавируса. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров. 0

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