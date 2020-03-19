Куртинайтис: Все в «Химках» очень хотят доиграть этот сезон до конца

Главный тренер «Химок»отметил, что игроки его команды настроены доиграть сезон, который был приостановлен из-за коронавируса.

«Мы дали команде три выходных дня, чтобы понять сложившуюся ситуацию. Сейчас мы знаем о решениях по возможным датам возобновления Единой лиги и Евролиги и с нетерпением ждем рестарта.

Мы приступили к тренировочному процессу и наметили четкий план на ближайшие две недели.

Если нам разрешат сыграть какие-то товарищеские встречи, которые необходимы для поддержания хорошей формы, этот план будет корректироваться. Не знаю, возможно это сделать сейчас или нет.

Но самое важное, что легионеры не разъехались, все понимают свою зону ответственности и очень хотят доиграть этот сезон до конца», — цитируют «Известия» Куртинайтиса. 0